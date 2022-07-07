МИД России объяснил правила въезда для иностранцев после отмены антиковидных ограничений

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В МИД России разъяснили правила въезда в страну для иностранцев после отмены антиковидных ограничений.

«С 15 июля этого года порядок въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию практически вернется к «допандемийному»: на основании действительных документов, удостоверяющих личность, и российской визы (в случае необходимости таковой)», — приводит сообщение РИА Новости.

В МИД пояснили, что при въезде в Россию иностранцам всё ещё необходимо предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор снимает введённые из-за пандемии ограничения, в том числе отменяет масочный режим.

При этом в ведомстве отметили, что ее привитые от коронавируса россияне, не болевшие COVID-19, по возвращении в Россию должны будут заполнять анкету на сайте госуслуг и сдавать ПЦР-тест.

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