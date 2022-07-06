В Оренбургской области выявили 10 случаев коронавируса за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
Общее число заболевших в регионе достигло 217 432. Выздоровели 212 584 жителя, в том числе 34 за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Нижегородской области в настоящее время развёрнуто 424 койки для пациентов с COVID-19, передаёт newsnn.ru со ссылкой на региональный Минздрав.
Среди задействованного коечного фонда — 346 кислородных точек с централизованной подачей кислорода и 40 с аппаратами ИВЛ.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович высказалась о ревакцинации от COVID-19.