В Оренбургской области выявили 10 случаев коронавируса за сутки

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В Оренбургской области выявили 10 случаев коронавируса за последние сутки.
В Оренбургской области выявили 10 случаев коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 217 432. Выздоровели 212 584 жителя, в том числе 34 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Нижегородской области в настоящее время развёрнуто 424 койки для пациентов с COVID-19, передаёт newsnn.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Среди задействованного коечного фонда — 346 кислородных точек с централизованной подачей кислорода и 40 с аппаратами ИВЛ.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович высказалась о ревакцинации от COVID-19.

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