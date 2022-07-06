В Ульяновске рассказали о программе мероприятий в честь Дня семьи, любви и верности

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В мэрии Ульяновска рассказали о программе мероприятий в честь Дня семьи, любви и верности.
В Ульяновске рассказали о программе мероприятий в честь Дня семьи, любви и верности
  • РИА Новости

Об этом сообщает mosaica.ru.

Мероприятия будут проходить с 7 по 9 июля.

В частности, запланировано вручение медалей «За любовь и верность» и почётных знаков «Семья. Любовь. Верность».

Также будет организован показ спектакля о Петре и Февронии, квест для молодых семей «Семьёй возродится Россия». Кроме того, состоятся различные мастер-классы.

Ранее в Мурманске рассказали о мероприятиях, которые пройдут в День семьи, любви и верности.

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