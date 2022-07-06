В Ульяновске рассказали о программе мероприятий в честь Дня семьи, любви и верности
- РИА Новости
Об этом сообщает mosaica.ru.
Мероприятия будут проходить с 7 по 9 июля.
В частности, запланировано вручение медалей «За любовь и верность» и почётных знаков «Семья. Любовь. Верность».
Также будет организован показ спектакля о Петре и Февронии, квест для молодых семей «Семьёй возродится Россия». Кроме того, состоятся различные мастер-классы.
Ранее в Мурманске рассказали о мероприятиях, которые пройдут в День семьи, любви и верности.