В Мурманске рассказали о программе мероприятий на День семьи, любви и верности

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В Мурманске рассказали о мероприятиях, которые пройдут в День семьи, любви и верности.
В Мурманске рассказали о программе мероприятий на День семьи, любви и верности
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nord-News.

В частности, запланирована познавательная игровая программа для школьников.

Мурманский областной художественный музей проведёт мастер-классы, а в Мурманской областной библиотеке для слепых состоится книжная выставка «Семья — опора счастья».

Тематические мероприятия будут организованы также в музеях, библиотеках, домах и дворцах культуры в Апатитах и Кировске.

Ранее сообщалось, что в Самарской области 7 и 8 июля впервые пройдёт фестиваль, посвящённый Дню семьи, любви и верности. Праздничные мероприятия пройдут во всех муниципальных районах и округах региона.

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