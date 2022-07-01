В Самарской области пройдёт посвящённый Дню семьи, любви и верности фестиваль
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Об этом сообщает volga.news.
В рамках праздника 70 семейным парам региона, которые зарегистрировали брак не менее 25 лет назад и сохранили крепкие отношения, вручат общественную награду — медаль «За любовь и верность».
Гости фестиваля смогут посетить концертные и тематические площадки, фотозоны и поучаствовать в игровых программах.
Главное мероприятие пройдёт 8 июля в Самаре: все желающие молодые пары, подавшие заявление о регистрации брака на этот день, получат возможность провести церемонию на набережной Волги.
Ранее НСН сообщила, что с 1 по 10 июля на Манежной площади в столице пройдёт фестиваль «10 лет. Новая Москва».