В Самарской области пройдёт посвящённый Дню семьи, любви и верности фестиваль

В Самарской области 7 и 8 июля впервые пройдёт фестиваль, посвящённый Дню семьи, любви и верности. Праздничные мероприятия пройдут во всех муниципальных районах и округах региона.

Об этом сообщает volga.news.

В рамках праздника 70 семейным парам региона, которые зарегистрировали брак не менее 25 лет назад и сохранили крепкие отношения, вручат общественную награду — медаль «За любовь и верность».

Гости фестиваля смогут посетить концертные и тематические площадки, фотозоны и поучаствовать в игровых программах.

Главное мероприятие пройдёт 8 июля в Самаре: все желающие молодые пары, подавшие заявление о регистрации брака на этот день, получат возможность провести церемонию на набережной Волги.

Ранее НСН сообщила, что с 1 по 10 июля на Манежной площади в столице пройдёт фестиваль «10 лет. Новая Москва».