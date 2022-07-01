В Самарской области пройдёт посвящённый Дню семьи, любви и верности фестиваль

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В Самарской области 7 и 8 июля впервые пройдёт фестиваль, посвящённый Дню семьи, любви и верности. Праздничные мероприятия пройдут во всех муниципальных районах и округах региона.
В Самарской области пройдёт посвящённый Дню семьи, любви и верности фестиваль
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

Об этом сообщает volga.news.

В рамках праздника 70 семейным парам региона, которые зарегистрировали брак не менее 25 лет назад и сохранили крепкие отношения, вручат общественную награду — медаль «За любовь и верность».

Гости фестиваля смогут посетить концертные и тематические площадки, фотозоны и поучаствовать в игровых программах.

Главное мероприятие пройдёт 8 июля в Самаре: все желающие молодые пары, подавшие заявление о регистрации брака на этот день, получат возможность провести церемонию на набережной Волги.

Ранее НСН сообщила, что с 1 по 10 июля на Манежной площади в столице пройдёт фестиваль «10 лет. Новая Москва».

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