Сомнолог Дорохов напомнил о вреде работы в ночное время

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Заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов напомнил о вреде работы в ночное время.
Сомнолог Дорохов напомнил о вреде работы в ночное время
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«Ночная работа — это однозначно вредная штука», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, проблемы от недосыпа могут быть разными, от сиюминутных до глобальных.

«Невыспавшийся человек допускает больше ошибок за рулём и будет неэффективно работать в этот день, а накопление недосыпа вызывает проблемы со здоровьем — с сердечно-сосудистой системой, диабетом и ожирением», — пояснил Дорохов.

Ранее психиатр, главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица в беседе с ФАН перечислил симптомы нарушенного психоэмоционального состояния.

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