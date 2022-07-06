Сомнолог Дорохов напомнил о вреде работы в ночное время

Заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов напомнил о вреде работы в ночное время.

«Ночная работа — это однозначно вредная штука», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, проблемы от недосыпа могут быть разными, от сиюминутных до глобальных.

«Невыспавшийся человек допускает больше ошибок за рулём и будет неэффективно работать в этот день, а накопление недосыпа вызывает проблемы со здоровьем — с сердечно-сосудистой системой, диабетом и ожирением», — пояснил Дорохов.

Ранее психиатр, главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица в беседе с ФАН перечислил симптомы нарушенного психоэмоционального состояния.