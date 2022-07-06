Сомнолог Дорохов напомнил о вреде работы в ночное время
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«Ночная работа — это однозначно вредная штука», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, проблемы от недосыпа могут быть разными, от сиюминутных до глобальных.
«Невыспавшийся человек допускает больше ошибок за рулём и будет неэффективно работать в этот день, а накопление недосыпа вызывает проблемы со здоровьем — с сердечно-сосудистой системой, диабетом и ожирением», — пояснил Дорохов.
Ранее психиатр, главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица в беседе с ФАН перечислил симптомы нарушенного психоэмоционального состояния.