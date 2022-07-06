Врач Иванов дал советы по безопасным занятиям йогой

Врач — травматолог-ортопед Химкинской областной больницы Марк Иванов дал советы по безопасным занятиям йогой.

«Важно понимать, что йога — это не только физическая практика, направленная на улучшение мышечного каркаса, она также воздействует на духовную сферу, и при неправильном построении и выполнении тренировки это может сказаться и на психологическом состоянии», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, нужен серьёзный подход, то есть желательно работать с инструктором.

«При этом никто не запрещает выполнять самостоятельно упражнения, похожие на йогу (например, это могут быть различные варианты растяжки). Но все тонкости выполнения асан и порядок их выполнения для духовной составляющей может рассказать только опытный педагог», — пояснил Иванов.

Как уточнил врач, неверное самостоятельное выполнение таких упражнений может привести к травме.

Ранее психиатр, главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица в беседе с ФАН перечислил симптомы нарушенного психоэмоционального состояния.