Врач Иванов дал советы по безопасным занятиям йогой

Короткая ссылка
Врач — травматолог-ортопед Химкинской областной больницы Марк Иванов дал советы по безопасным занятиям йогой.
Врач Иванов дал советы по безопасным занятиям йогой
  • Gettyimages.ru

«Важно понимать, что йога — это не только физическая практика, направленная на улучшение мышечного каркаса, она также воздействует на духовную сферу, и при неправильном построении и выполнении тренировки это может сказаться и на психологическом состоянии», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, нужен серьёзный подход, то есть желательно работать с инструктором.

«При этом никто не запрещает выполнять самостоятельно упражнения, похожие на йогу (например, это могут быть различные варианты растяжки). Но все тонкости выполнения асан и порядок их выполнения для духовной составляющей может рассказать только опытный педагог», — пояснил Иванов.

Как уточнил врач, неверное самостоятельное выполнение таких упражнений может привести к травме.

Ранее психиатр, главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица в беседе с ФАН перечислил симптомы нарушенного психоэмоционального состояния.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить