В павильонах «Здоровая Москва» провели более 1 млн исследований за два месяца

Короткая ссылка
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников рассказал, что более 1 млн различных медицинских манипуляций провели в павильонах «Здоровая Москва» за время их работы с начала мая.
В павильонах «Здоровая Москва» провели более 1 млн исследований за два месяца
  • РИА Новости

«В рамках проекта нашим пациентам доступен целый ряд диагностических исследований... Доступна антропометрия, ЭКГ, ультразвуковые исследования для тех, кому это необходимо. Всё это важно и нужно для того, чтобы выявить отклонения в состоянии здоровья человека, в том числе таких систем, как сердечно-сосудистая, эндокринная, заболевания органов пищеварения и ряда других», — сообщил он в разговоре с НСН.

Тяжельников также отметил, что в рамках проекта для переболевших коронавирусной инфекцией москвичей проводятся дополнительные обследования.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о работе по модернизации больниц в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить