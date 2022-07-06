В павильонах «Здоровая Москва» провели более 1 млн исследований за два месяца

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников рассказал, что более 1 млн различных медицинских манипуляций провели в павильонах «Здоровая Москва» за время их работы с начала мая.

«В рамках проекта нашим пациентам доступен целый ряд диагностических исследований... Доступна антропометрия, ЭКГ, ультразвуковые исследования для тех, кому это необходимо. Всё это важно и нужно для того, чтобы выявить отклонения в состоянии здоровья человека, в том числе таких систем, как сердечно-сосудистая, эндокринная, заболевания органов пищеварения и ряда других», — сообщил он в разговоре с НСН.

Тяжельников также отметил, что в рамках проекта для переболевших коронавирусной инфекцией москвичей проводятся дополнительные обследования.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о работе по модернизации больниц в Москве.