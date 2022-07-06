В Ленобласти выявили 30 случаев коронавируса за сутки

В Ленинградской области выявили 30 случаев коронавируса за последние сутки. Выздоровели 47 жителей.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло почти 189 тыс. Выздоровели свыше 184,6 тыс. человек.

Также стало известно, что в Волгоградской области в полном объёме возобновляется плановая медицинская помощь. Как передаёт novostivolgograda.ru со ссылкой на федеральный Минздрав, все ковидные госпитали должны быть расформированы до 10 июля. Лечение заболевших COVID-19 продолжится в инфекционных стационарах.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с пандемией.