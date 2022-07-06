В Тульской области подтвердили 41 случай COVID-19 за сутки

В Тульской области подтвердили 41 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 158 295 жителей. Выздоровели за минувшие 24 часа 42 человека, всего — 152 367.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге выявили 259 случаев коронавируса за сутки. Вылечились 244 жителя, передают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Госпитализированы 50 заболевших.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с пандемией.