В Тульской области подтвердили 41 случай COVID-19 за сутки

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В Тульской области подтвердили 41 случай COVID-19 за последние сутки.
В Тульской области подтвердили 41 случай COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 158 295 жителей. Выздоровели за минувшие 24 часа 42 человека, всего — 152 367.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге выявили 259 случаев коронавируса за сутки. Вылечились 244 жителя, передают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Госпитализированы 50 заболевших.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с пандемией.

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