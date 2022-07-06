В Татарстане зарегистрировали 40 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 40 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 152 806. Выздоровели 149 406 жителей, в том числе 72 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Тверской области состоялось заседание регионального штаба, передаёт tverigrad.ru. В связи со снижением заболеваемости коронавирусом к плановой работе возвращаются лечебные учреждения, занятые под инфекционные госпитали.

Пациенты с диагностированным COVID-19 при необходимости смогут пройти лечение в госпитале Областной клинической больницы.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с пандемией.