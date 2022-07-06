Госдума дала банкам право вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц

Госдума приняла закон, который разрешает банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам (депозитам) юридических лиц.

Согласно документу, как пишет РИА Новости, в договоре банковского вклада (депозита) в иностранной валюте, заключаемом с юрлицом, может быть предусмотрено взимание комиссии, размер которой может превышать сумму выплачиваемых по вкладу процентов.

Отмечается, что изменение направлено на снижение концентрации средств в иностранной валюте на банковских депозитах.

Ранее первый зампред ЦБ Ксения Юдаева сообщила, что Банк России рассматривает целесообразность идеи дать банкам право устанавливать отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц.

В октябре 2019 года Банк России уже допускал введение отрицательных ставок для вкладов в иностранных валютах.

В случае их введения банки смогли бы требовать плату за хранение евро, иен или швейцарских франков.

17 июня президент России Владимир Путин заявил, что доверие к мировым валютам подорвано западными странами ради амбиций и устаревших геополитических иллюзий.