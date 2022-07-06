Госдума дала банкам право вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц

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Госдума приняла закон, который разрешает банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам (депозитам) юридических лиц.
Госдума дала банкам право вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц
  • РИА Новости

Согласно документу, как пишет РИА Новости, в договоре банковского вклада (депозита) в иностранной валюте, заключаемом с юрлицом, может быть предусмотрено взимание комиссии, размер которой может превышать сумму выплачиваемых по вкладу процентов.

Отмечается, что изменение направлено на снижение концентрации средств в иностранной валюте на банковских депозитах.

Ранее первый зампред ЦБ Ксения Юдаева сообщила, что Банк России рассматривает целесообразность идеи дать банкам право устанавливать отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц.

В октябре 2019 года Банк России уже допускал введение отрицательных ставок для вкладов в иностранных валютах.

В случае их введения банки смогли бы требовать плату за хранение евро, иен или швейцарских франков.

17 июня президент России Владимир Путин заявил, что доверие к мировым валютам подорвано западными странами ради амбиций и устаревших геополитических иллюзий.

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