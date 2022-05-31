ЦБ России обдумывает идею отрицательных ставок по валютным вкладам юрлиц

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ЦБ России рассматривает целесообразность идеи дать банкам право устанавливать отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц.
ЦБ России обдумывает идею отрицательных ставок по валютным вкладам юрлиц
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Мы рассматриваем целесообразность законодательных изменений для предоставления банкам возможности устанавливать отрицательные процентные ставки по валютным депозитам юридических лиц», — цитирует РИА Новости первого зампреда ЦБ Ксению Юдаеву.

На вопрос о возможности введения отрицательных ставок по валютным вкладам для физлиц Юдаева ответила, что, насколько она знает, эта тема не обсуждалась.

В октябре 2019 года Банк России уже допускал введение отрицательных ставок для вкладов в иностранных валютах.

В случае их введения банки смогли бы требовать плату за хранение евро, иен или швейцарских франков.

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