ЦБ России обдумывает идею отрицательных ставок по валютным вкладам юрлиц
- globallookpress.com
- © Komsomolskaya Pravda
«Мы рассматриваем целесообразность законодательных изменений для предоставления банкам возможности устанавливать отрицательные процентные ставки по валютным депозитам юридических лиц», — цитирует РИА Новости первого зампреда ЦБ Ксению Юдаеву.
На вопрос о возможности введения отрицательных ставок по валютным вкладам для физлиц Юдаева ответила, что, насколько она знает, эта тема не обсуждалась.
В октябре 2019 года Банк России уже допускал введение отрицательных ставок для вкладов в иностранных валютах.
В случае их введения банки смогли бы требовать плату за хранение евро, иен или швейцарских франков.