ЦБ России обдумывает идею отрицательных ставок по валютным вкладам юрлиц

ЦБ России рассматривает целесообразность идеи дать банкам право устанавливать отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц.

«Мы рассматриваем целесообразность законодательных изменений для предоставления банкам возможности устанавливать отрицательные процентные ставки по валютным депозитам юридических лиц», — цитирует РИА Новости первого зампреда ЦБ Ксению Юдаеву.

На вопрос о возможности введения отрицательных ставок по валютным вкладам для физлиц Юдаева ответила, что, насколько она знает, эта тема не обсуждалась.

В октябре 2019 года Банк России уже допускал введение отрицательных ставок для вкладов в иностранных валютах.

В случае их введения банки смогли бы требовать плату за хранение евро, иен или швейцарских франков.