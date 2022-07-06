В Удмуртии выявили 14 случаев COVID-19 за сутки

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В Удмуртии выявили 14 случаев COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 16 жителей.
В Удмуртии выявили 14 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В поликлиниках наблюдаются 780 заболевших. Состояние ещё 29 оценивается как средней тяжести, шести — как тяжёлое.

Также стало известно, что в Томской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда категорий граждан, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на постановление врио главного санитарного врача по региону Егора Медведя.

Соответствующее решение принято по итогам анализа эпидобстановки в области.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с пандемией.

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