Сенатор Гумерова заявила о важности создания общероссийского движения детей и молодёжи
- РИА Новости
По словам сенатора, такое движение «очень востребовано».
«Нам сейчас крайне важно объединить ребят, и, в соответствии с этим законом, туда могут входить и ныне действующие организации, и очень важно, что в процессе прохождения закона он претерпел хорошие изменения, которые были услышаны после общественных дискуссий, и в том числе с участием самих ребят», — объяснила Гумерова.
Парламентарий подчеркнула, что в создании организации будет учтён и успешный опыт современных детских и молодёжных организаций.
Кроме того, отметила сенатор, атрибутику, устав и название «будут выбирать сами дети».
Ранее стало известно о том, что Госдума приняла закон о создании общероссийского движения детей и молодёжи.
Его участниками могут быть несовершеннолетние лица, обучающиеся по программам общего, среднего профессионального и высшего образования, а также лица, определённые уставом организации.