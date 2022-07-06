Сенатор Гумерова заявила о важности создания общероссийского движения детей и молодёжи

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в беседе с RT прокомментировала принятие Госдумой закона о создании общероссийского движения детей и молодёжи.

По словам сенатора, такое движение «очень востребовано».

«Нам сейчас крайне важно объединить ребят, и, в соответствии с этим законом, туда могут входить и ныне действующие организации, и очень важно, что в процессе прохождения закона он претерпел хорошие изменения, которые были услышаны после общественных дискуссий, и в том числе с участием самих ребят», — объяснила Гумерова.

Парламентарий подчеркнула, что в создании организации будет учтён и успешный опыт современных детских и молодёжных организаций.

Кроме того, отметила сенатор, атрибутику, устав и название «будут выбирать сами дети».

Ранее стало известно о том, что Госдума приняла закон о создании общероссийского движения детей и молодёжи.

Его участниками могут быть несовершеннолетние лица, обучающиеся по программам общего, среднего профессионального и высшего образования, а также лица, определённые уставом организации.