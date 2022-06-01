Путин поддержал инициативу создать единое детское движение в России

Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею создать единое детское и молодёжное движение в стране для организации равной и интересной среды для развития и самореализации.

Как сообщает РИА Новости, российский лидер обратился с приветствием к участникам фестиваля «Большая перемена», который проходит в Москве на ВДНХ.

«Хочу сказать, что поддерживаю вашу инициативу о едином детском движении. Главная задача — создать равную, доступную, интересную среду для развития, самореализации по самым разным направлениям», — сказал он.

Ранее progorod43 сообщил, что в Кировской области прошло рабочее совещание, посвящённое вопросам развития детского движения в регионе. Его провёл врио губернатора Александр Соколов.

Участниками мероприятия стали члены регионального правительства, руководители детских творческих и волонтёрских объединений, педагогическое сообщество, специалисты по работе с молодёжью.