Госдума приняла закон об общероссийском движении детей и молодёжи

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Госдума приняла закон о создании общероссийского движения детей и молодёжи.
Госдума приняла закон об общероссийском движении детей и молодёжи
  • РИА Новости

Отмечается, что его участниками могут быть несовершеннолетние лица, обучающиеся по программам общего, среднего профессионального и высшего образования, а также лица, определённые уставом организации.

Название движения выберут сами его участники.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею создать единое детское и молодёжное движение в стране для организации равной и интересной среды для развития и самореализации.

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