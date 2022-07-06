Госдума приняла закон об общероссийском движении детей и молодёжи

Госдума приняла закон о создании общероссийского движения детей и молодёжи.

Отмечается, что его участниками могут быть несовершеннолетние лица, обучающиеся по программам общего, среднего профессионального и высшего образования, а также лица, определённые уставом организации.

Название движения выберут сами его участники.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею создать единое детское и молодёжное движение в стране для организации равной и интересной среды для развития и самореализации.