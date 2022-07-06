Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что недостающее оборудование для российских школ будут поставлять из дружественных стран.

Об этом он сказал на стратегической сессии по темам развития социальной сферы, спорта, образования.

Мишустин отметил, что практически по всем позициям оборудования для обучения есть отечественные аналоги, не уступающие по качеству иностранным.

«Те, которые заменить пока не удалось, будем поставлять из дружественных стран», — цитирует его ТАСС.

Мишустин: недостающее оборудование для школ будут поставлять из дружественных стран

Ранее Мишустин заявил о необходимости перехода от догоняющей к опережающей модели развития экономики во всех отраслях.