Мишустин заявил о необходимости перехода к опережающей модели экономики

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости перехода от догоняющей к опережающей модели развития экономики во всех отраслях.
Мишустин заявил о необходимости перехода к опережающей модели экономики
  • РИА Новости

«Цель одна — перейти от догоняющей модели развития к опережающей. Только так мы вернём себе внутренний рынок и сможем интенсивно наращивать высокотехнологичный экспорт», — цитирует Мишустина РИА Новости.

По его словам, для достижения этой цели необходимо внедрить общесистемные инструменты поддержки, в том числе создать стимулы для развития промышленной инфраструктуры и межотраслевой кооперации.

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Президент России Владимир Путин отметил, что мрачные прогнозы в отношении российской экономики не сбылись.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о работе торгово-промышленных палат по поддержке бизнеса.

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