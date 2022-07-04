Мишустин заявил о необходимости перехода к опережающей модели экономики

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости перехода от догоняющей к опережающей модели развития экономики во всех отраслях.

«Цель одна — перейти от догоняющей модели развития к опережающей. Только так мы вернём себе внутренний рынок и сможем интенсивно наращивать высокотехнологичный экспорт», — цитирует Мишустина РИА Новости.

По его словам, для достижения этой цели необходимо внедрить общесистемные инструменты поддержки, в том числе создать стимулы для развития промышленной инфраструктуры и межотраслевой кооперации.

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