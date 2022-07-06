Медучреждения Москвы постепенно переходят на цифровой формат выдачи детских справок

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С мая текущего года федеральные и частные клиники Москвы могут в электронном виде оформлять справки о болезни ребёнка (форма 095/у). 39 медучреждений подали заявку на подключение к проекту, из них 22 уже перешли на цифровой формат выдачи справок.
Медучреждения Москвы постепенно переходят на цифровой формат выдачи детских справок
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу мэра Москвы.

«Вся необходимая информация передаётся автоматически в систему «ЕМИАС.Школа». Учителя и школьные медработники увидят в электронном журнале даты, на которые ученика освободили от занятий», — объяснила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Ранее НСН сообщала, что в Москве на базе двух детских больниц запустили пилотный проект по ведению медицинских документов в цифровом виде.

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