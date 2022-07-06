Медучреждения Москвы постепенно переходят на цифровой формат выдачи детских справок
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу мэра Москвы.
«Вся необходимая информация передаётся автоматически в систему «ЕМИАС.Школа». Учителя и школьные медработники увидят в электронном журнале даты, на которые ученика освободили от занятий», — объяснила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Ранее НСН сообщала, что в Москве на базе двух детских больниц запустили пилотный проект по ведению медицинских документов в цифровом виде.