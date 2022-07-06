Кардиолог Палло напомнила о негативном влиянии жаркой погоды на пожилых

Врач-кардиолог клиники «РЖД-Медицина» города Вологды Ольга Палло рассказала, что хуже других жару переносят пожилые люди, а также граждане с серьёзными хроническими заболеваниями.

«Жару будут тяжелее переносить пожилые люди, а также те, у кого есть серьёзные хронические заболевания, например ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, сахарный диабет. Людям, которые перенесли инфаркт или инсульт, также нужно быть осторожными», — сказала Палло в беседе с радио Sputnik.

По её словам, курение в жару тоже усугубляет общее состояние организма.

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