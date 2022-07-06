Кардиолог Палло напомнила о негативном влиянии жаркой погоды на пожилых
- РИА Новости
«Жару будут тяжелее переносить пожилые люди, а также те, у кого есть серьёзные хронические заболевания, например ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, сахарный диабет. Людям, которые перенесли инфаркт или инсульт, также нужно быть осторожными», — сказала Палло в беседе с радио Sputnik.
По её словам, курение в жару тоже усугубляет общее состояние организма.
Ранее в беседе с URA.RU врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев рассказал об особенностях употребления овощей.