Кардиолог Палло напомнила о негативном влиянии жаркой погоды на пожилых

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Врач-кардиолог клиники «РЖД-Медицина» города Вологды Ольга Палло рассказала, что хуже других жару переносят пожилые люди, а также граждане с серьёзными хроническими заболеваниями.
Кардиолог Палло напомнила о негативном влиянии жаркой погоды на пожилых
  • РИА Новости

«Жару будут тяжелее переносить пожилые люди, а также те, у кого есть серьёзные хронические заболевания, например ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, сахарный диабет. Людям, которые перенесли инфаркт или инсульт, также нужно быть осторожными», — сказала Палло в беседе с радио Sputnik.

По её словам, курение в жару тоже усугубляет общее состояние организма.

Ранее в беседе с URA.RU врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев рассказал об особенностях употребления овощей.

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