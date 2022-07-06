Опрос: 19% работающих россиян испытывают хронический недосып

Аналитики сервиса «Работа.ру» провели опрос и выяснили, сколько работающих россиян страдают от недосыпа.

Как пишет Life.ru, не удаётся высыпаться 19% опрошенных — большинство из них спят 4—6 часов в сутки.

Всегда высыпаются 18% работающих респондентов, они спят 6—8 часов в день.

Высыпаются периодически 61% респондентов. Около 55% из них ответили, что им достаточно спать 5—8 часов в сутки.

Ранее врач-невролог, сомнолог Елена Царёва в беседе с URA.RU рассказала, что неправильно подобранная подушка может привести к проблемам с кровообращением головного мозга.