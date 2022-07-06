Ортопед Алексутов назвал подходящие для хождения босиком места

Травматолог-ортопед Сергей Алексутов рассказал, насколько безопасно гулять босиком и где это лучше делать.

В беседе с радио Sputnik Алексутов порекомендовал для прогулки босиком выбирать неровные поверхности — гальку, песок или газон.

«Что касается ходьбы босиком по улице, тут больше рисков, потому что мы ходим по ровной поверхности. Стопа при этом распластывается ровно, что не совсем физиологично. Две арки стопы предназначены для того, чтобы амортизационная функция выполнялась более правильно. Соответственно, ходить лучше по искусственным или естественным неровностям, таким как песок, галечный пляж, свежескошенная трава», — объяснил ортопед.

В то же время он предупредил, что во время прогулок без обуви человек рискует заразиться грибком, а также травмировать кожу, наступая на камни и шероховатые поверхности.

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