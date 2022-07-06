Дерматолог Шадрина назвала признаки аллергии на средства для мытья посуды
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«Если же на руках появились уже пузырьки, трещины, то это повод обратиться к врачу-дерматологу для назначения лечения, которое обычно включает антигистаминные препараты, кремы с глюкокортикостероидами и прочие препараты, требующие соблюдения курса лечения и правил использования», — сказала врач в разговоре с «Газетой.Ru».
Шадрина добавила, что следует установить на кран специальный фильтр и включать воду той температуры, которая будет комфортна для кожи рук, а также выбирать перчатки, которые не провоцируют раздражение.
Ранее в беседе с URA.RU акушер-гинеколог, репродуктолог Гаяне Калоева рассказала, что длительное ношение мокрого купальника может стать причиной различных заболеваний.