Губернатор Алиханов рассказал о возможной постройке выделенных трасс в Калининград
- РИА Новости
По его словам, можно «сделать какой-то международный режим её функционирования, чтобы это была гарантированная наземная связь» с основной территорией.
Как пишет РИА Новости, Алиханов уточнил, что имеет в виду грузовое движение, но можно рассмотреть и возможность передвижения людей.
17 июня компания «Литовские железные дороги» уведомила «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров.
Власти Калининградской области подготовили список ответных мер. Перечень передали на рассмотрение в правительство России.
В СМИ также появилась информация, что транзит через Литву в Калининград может вернуться в норму в течение нескольких дней в связи с компромиссом руководства ЕС с Вильнюсом.