Губернатор Алиханов рассказал о возможной постройке выделенных трасс в Калининград

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов считает, что в будущем при согласии Литвы можно построить выделенную железную и автомобильную дорогу, соединяющую основную территорию России и Калининград.
Губернатор Алиханов рассказал о возможной постройке выделенных трасс в Калининград
  • РИА Новости

По его словам, можно «сделать какой-то международный режим её функционирования, чтобы это была гарантированная наземная связь» с основной территорией.

Как пишет РИА Новости, Алиханов уточнил, что имеет в виду грузовое движение, но можно рассмотреть и возможность передвижения людей.

17 июня компания «Литовские железные дороги» уведомила «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров.

Власти Калининградской области подготовили список ответных мер. Перечень передали на рассмотрение в правительство России.

В СМИ также появилась информация, что транзит через Литву в Калининград может вернуться в норму в течение нескольких дней в связи с компромиссом руководства ЕС с Вильнюсом.

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