Невролог Хорошев рассказал о влиянии поцелуев на здоровье
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При поцелуях люди обмениваются микрофлорой, которая может либо ускорять процесс переработки пищи, либо, напротив, замедлять его, сказал он в беседе с URA.RU.
«Когда мы обмениваемся инфекцией, в том числе и через поцелуи, мы можем путём проб и ошибок наработать новый микробиом», — отметил Хорошев.
Также врач рассказал, что при правильной гигиене полости рта поцелуи не будут нести вред организму человека. В целом поцелуи безопасны, резюмировал специалист.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.