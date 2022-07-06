Невролог Хорошев рассказал о влиянии поцелуев на здоровье

Врач-невролог Павел Хорошев заявил, что поцелуи могут привести как к похудению, так и к набору веса, и объяснил почему.

При поцелуях люди обмениваются микрофлорой, которая может либо ускорять процесс переработки пищи, либо, напротив, замедлять его, сказал он в беседе с URA.RU.

«Когда мы обмениваемся инфекцией, в том числе и через поцелуи, мы можем путём проб и ошибок наработать новый микробиом», — отметил Хорошев.

Также врач рассказал, что при правильной гигиене полости рта поцелуи не будут нести вред организму человека. В целом поцелуи безопасны, резюмировал специалист.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.