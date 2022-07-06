Депутат оценила идею изменения правил определения проживания ребёнка после смерти родителя

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Полина Полетаева
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение изменить в России правила определения проживания ребёнка после смерти родителя.
Депутат оценила идею изменения правил определения проживания ребёнка после смерти родителя
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По мнению Бессараб, решить проблему определения проживания ребёнка после смерти одного из родителей посредством психолого-педагогической экспертизы вряд ли возможно.

«Дело в том, что каждый раз — это индивидуальное решение суда. И нужно учитывать все обстоятельства. Ребёнок сможет определить, с кем хочет остаться, уже после наступления определённого возраста, а в малолетнем возрасте он не может принять самостоятельное решение», — пояснила депутат.

Она добавила, что суд будет принимать решение, исходя из многих факторов, начиная от финансового достатка и условий проживания и закачивая возможным проведением психологической экспертизы.

«Суд будет учитывать все обстоятельства, и смотреть нужно всё в совокупности… Вместе с тем можно рассмотреть такую инициативу. Нужно просто выяснить, насколько часто возникают такие вопросы», — заключила собеседница RT.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести обязательную психолого-педагогическую экспертизу ребёнка в случае смерти родителя, с которым тот проживал, для принятия решения по определению места проживания несовершеннолетнего.

Это будет необходимо, если второй родитель длительное время не появлялся.

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