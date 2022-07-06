В России предложили изменить правила определения проживания ребёнка после смерти родителя

В России предложили ввести обязательную психолого-педагогическую экспертизу ребёнка в случае смерти или наступления недееспособности родителя, с которым тот проживал, для принятия решения по определению места проживания несовершеннолетнего. Это будет необходимо, если второй родитель длительное время не появлялся.

Копия обращения уполномоченного по правам ребёнка в Республике Татарстан, основателя Национального родительского комитета Ирины Волынец на имя министра просвещения России Сергея Кравцова имеется в распоряжении RT.

Как пояснила Волынец в беседе с RT, в обращении речь идёт о детях, которые постоянно проживают с одним из родителей, но при этом не поддерживают отношения со вторым.

Сейчас после смерти одного родителя, который проживал с ребёнком, его передают второму родителю, даже если они никогда не виделись, добавила детский омбудсмен.

При этом органы опеки вынуждены отказывать бабушке, тёте и иным близким людям. В таких случаях дети передаются практически постороннему человеку, это является настоящей трагедией для ребёнка, заявила собеседница RT.

По её словам, в ст. 57 Семейного кодекса указано, что ребёнок вправе выражать своё мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также он может быть заслушан в ходе любого судебного или административного разбирательства.

«Прошу Вас рассмотреть вопрос о необходимости введения обязательной психолого-педагогической экспертизы в случае смерти (тюремного заключения, недееспособности) родителя, с которым проживал ребёнок, для принятия решения по определению места дальнейшего его проживания», — говорится в тексте обращения.

Также она намерена направить обращение на имя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Ранее Волынец предложила внести изменения в закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» для контроля за людьми с нарушениями психики, которые могут быть потенциально опасны для окружающих.