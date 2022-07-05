Психолог Андрияничева рассказала о «симптомах» трудоголика
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В беседе с Тульской службой новостей она заявила, что это постоянные мысли о работе даже в нерабочее время, чрезмерная сверхурочная работа, внутреннее ощущение, что «я = работа».
Как отметила эксперт, очень важно самому понять, есть ли зависимость от работы, поскольку трудоголизм ведёт к психологическому и эмоциональному истощению.
«Человеку кажется, что, только много работая, он будет принят обществом и сможет чувствовать себя хорошо. На самом деле для нас важны и другие зоны, и как мы о себе заботимся — это здоровье, отношения с семьёй, друзьями, в целом межличностные отношения, в том числе с детьми», — сообщила Андрияничева.
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