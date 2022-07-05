Психолог Андрияничева рассказала о «симптомах» трудоголика

Клинический психолог Майя Андрияничева рассказала о «симптомах» трудоголика.

В беседе с Тульской службой новостей она заявила, что это постоянные мысли о работе даже в нерабочее время, чрезмерная сверхурочная работа, внутреннее ощущение, что «я = работа».

Как отметила эксперт, очень важно самому понять, есть ли зависимость от работы, поскольку трудоголизм ведёт к психологическому и эмоциональному истощению.

«Человеку кажется, что, только много работая, он будет принят обществом и сможет чувствовать себя хорошо. На самом деле для нас важны и другие зоны, и как мы о себе заботимся — это здоровье, отношения с семьёй, друзьями, в целом межличностные отношения, в том числе с детьми», — сообщила Андрияничева.

Ранее психолог, бизнес-тренер, эксперт по повышению личной эффективности Мария Кармин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала, как настроиться на собеседование.