Диетолог Калинчев рассказал об особенностях употребления овощей

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Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев рассказал об особенностях употребления овощей.
Диетолог Калинчев рассказал об особенностях употребления овощей
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«Помидоры, как огурцы и другие овощи, — это не еда, так как в них нет калорий. По сути, вы воды попили или траву пожевали и пошли. То есть просто получили клетчатку, и всё», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, классический обед — это сложные углеводы, белок и жиры.

Как отметил Калинчев, употребление исключительно овощей грозит развитием ожирения и диабета.

Ранее психолог, советник председателя общественного объединения «Нутрициологи России» Екатерина Яковлева в беседе с ФАН перечислила факторы, которые могут провоцировать расстройство пищевого поведения у детей.

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