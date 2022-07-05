Диетолог Калинчев рассказал об особенностях употребления овощей

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев рассказал об особенностях употребления овощей.

«Помидоры, как огурцы и другие овощи, — это не еда, так как в них нет калорий. По сути, вы воды попили или траву пожевали и пошли. То есть просто получили клетчатку, и всё», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, классический обед — это сложные углеводы, белок и жиры.

Как отметил Калинчев, употребление исключительно овощей грозит развитием ожирения и диабета.

Ранее психолог, советник председателя общественного объединения «Нутрициологи России» Екатерина Яковлева в беседе с ФАН перечислила факторы, которые могут провоцировать расстройство пищевого поведения у детей.