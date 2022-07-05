ФАС не получала ходатайство о приобретении KFC
- Legion-Media
Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.
«До настоящего момента ходатайство об указанной сделке не поступало на рассмотрение в ФАС России. При поступлении служба оценит его на предмет соответствия антимонопольному законодательству», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что владелец KFC ведёт переговоры по продаже ресторанов в России.
Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал данную новость.