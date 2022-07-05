Экономист Остапкович прокомментировал намерение KFC продать бизнес российскому оператору

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что компания Yum! Brands, которой принадлежит KFC, ведёт переговоры по продаже своих российских активов местному оператору.

По мнению специалиста, уход бренда KFC из России не должен стать проблемой.

«Они опустошат свои площади, и можно будет заехать в их пустующие площади и делать там ту же продукцию или поменять её… Замена фактическая будет, но заменить тот же бренд вряд ли удастся», — сообщил Остапкович.

Как отметил эксперт, бренд KFC исчезнет, при этом занятость останется на прежнем уровне.

«Замена будет, но нужно понимать, что это будет не аналог того бренда, а придёт новый бренд. Вполне вероятно, что он может добиться тех же успехов и даже лучше», — заключил экономист.

Ранее сообщалось о том, что владелец KFC ведёт переговоры по продаже ресторанов в России.