Экономист Остапкович прокомментировал намерение KFC продать бизнес российскому оператору
- РИА Новости
По мнению специалиста, уход бренда KFC из России не должен стать проблемой.
«Они опустошат свои площади, и можно будет заехать в их пустующие площади и делать там ту же продукцию или поменять её… Замена фактическая будет, но заменить тот же бренд вряд ли удастся», — сообщил Остапкович.
Как отметил эксперт, бренд KFC исчезнет, при этом занятость останется на прежнем уровне.
«Замена будет, но нужно понимать, что это будет не аналог того бренда, а придёт новый бренд. Вполне вероятно, что он может добиться тех же успехов и даже лучше», — заключил экономист.
Ранее сообщалось о том, что владелец KFC ведёт переговоры по продаже ресторанов в России.