Экономист Остапкович прокомментировал намерение KFC продать бизнес российскому оператору

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Дарья Ускова
Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что компания Yum! Brands, которой принадлежит KFC, ведёт переговоры по продаже своих российских активов местному оператору.
Экономист Остапкович прокомментировал намерение KFC продать бизнес российскому оператору
  • РИА Новости

По мнению специалиста, уход бренда KFC из России не должен стать проблемой.

«Они опустошат свои площади, и можно будет заехать в их пустующие площади и делать там ту же продукцию или поменять её… Замена фактическая будет, но заменить тот же бренд вряд ли удастся», — сообщил Остапкович.

Как отметил эксперт, бренд KFC исчезнет, при этом занятость останется на прежнем уровне.

«Замена будет, но нужно понимать, что это будет не аналог того бренда, а придёт новый бренд. Вполне вероятно, что он может добиться тех же успехов и даже лучше», — заключил экономист.

Ранее сообщалось о том, что владелец KFC ведёт переговоры по продаже ресторанов в России. 

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