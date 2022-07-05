Диетолог Гончарова назвала противопоказания для интервального голодания

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Врач высшей категории, эндокринолог, диетолог медицинского центра династии Гончаровых Анна Гончарова назвала противопоказания для интервального голодания.
Диетолог Гончарова назвала противопоказания для интервального голодания
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В беседе с изданием Pravda.Ru она выразила мнение, что такой режим нежелателен при дефиците веса, особых психологических и психиатрических состояниях, гипогликемии, сахарном диабете, чрезмерной полноте, непереносимости ограничений, желчнокаменной болезни.

«При интервальном голодании нормализуются выработка пищеварительных гормонов и пептидов, кислотность желудочно-кишечного сока, уровень глюкозы в крови, выброс инсулина, глюкагона, гастрина; снижаются пиковые выбросы адреналина и кортизола, мы становимся спокойнее, восстанавливается уровень секреции гормонов радости», — отметила Гончарова.

По её словам, и до, и во время такого режима необходимо сдать анализы и пройти обследование.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

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