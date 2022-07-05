Врач-инфекционист Коновалов рассказал о мерах защиты от клещевого энцефалита

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Врач-инфекционист Иван Коновалов рассказал, как эффективно защититься от клещевого энцефалита и боррелиоза. Со своей стороны, специалисты сервиса Туту.ру назвали наиболее опасные регионы России с точки зрения распространения клещей.
Врач-инфекционист Коновалов рассказал о мерах защиты от клещевого энцефалита
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Потенциально опасными регионами в плане распространения клещей считаются Урал, Сибирь и Дальний Восток, Ярославская область, Карелия, Дмитровский и Талдомский районы Подмосковья, а также некоторые другие регионы. Об этом пишет издание «Вести Подмосковья».

Для того чтобы защититься о клещевого энцефалита, который поражает головной мозг, эксперты советуют вакцинироваться. Привившимся впервые нужно получить как минимум две дозы — после второго компонента иммунитет сформируется в течение двух недель.

Также рекомендуется пользоваться средствами для отпугивания клещей. Находясь на природе, важно закрыть нижнюю часть тела, не гулять в высокой траве в открытой одежде и чаще осматривать себя.

Ранее в беседе с URA.RU врач иммунолог-аллерголог Даниил Щепеляев рассказал, что укусы пчелы, осы или шмеля могут привести к анафилактическому шоку.

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