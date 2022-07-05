В Татарстане зафиксировали 41 случай COVID-19 за сутки

В Татарстане зафиксировали 41 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в республике заболели 152 766 жителей. Выздоровели 149 334 человека, в том числе 98 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге за сутки выявили 251 случай коронавируса, передают «Невские новости» со ссылкой на штаб. Вылечились 367 жителей.

Общее число заболевших в городе достигло 1 537 763, выздоровевших — 1 500 987.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с пандемией.