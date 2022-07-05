Госдума приняла закон о создании банка данных экстремистских материалов

Депутаты Государственной думы проголосовали в третьем чтении за законопроект о создании специализированного информационного банка данных экстремистских материалов.

Об этом сообщает ТАСС.

Вместе с этим соответствующий документ предусматривает создание реестра сведений о лицах, причастных к экстремистской организации.

Отмечается, что вести соответствующий учёт будет Минюст России. В банк будут вноситься данные об экстремистских материалах на основе копий решений суда.

Сведения из банка будут предоставляться должностным лицам органов, участвующих в противодействии экстремистской деятельности.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что финансируемые из-за рубежа НКО вовлекают молодёжь в экстремизм.