Госдума приняла закон о создании банка данных экстремистских материалов
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
Вместе с этим соответствующий документ предусматривает создание реестра сведений о лицах, причастных к экстремистской организации.
Отмечается, что вести соответствующий учёт будет Минюст России. В банк будут вноситься данные об экстремистских материалах на основе копий решений суда.
Сведения из банка будут предоставляться должностным лицам органов, участвующих в противодействии экстремистской деятельности.
Ранее генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что финансируемые из-за рубежа НКО вовлекают молодёжь в экстремизм.