Генпрокуратура России: финансируемые из-за рубежа НКО вовлекают молодёжь в экстремизм

Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что финансируемые из-за рубежа НКО вовлекают молодёжь в экстремизм.

По его словам, распространение экстремизма ежегодно нарастает, особо уязвимыми здесь являются несовершеннолетние.

«Нередко подобные деструктивные практики координируются некоммерческими организациями, финансируемыми из-за рубежа», — цитирует его РИА Новости.

Краснов отметил, что к настоящему времени нежелательными в России признаны 56 зарубежных структур. По требованиям прокуроров их интернет-ресурсы заблокированы.

Он также рассказал, что за последние два года было внесено около 600 требований, на основании которых запрещён доступ более чем к 130 тыс. интернет-ресурсов.

«Многие из них использовались для вовлечения подростков в противоправную деятельность, в том числе искусственно создаваемую с помощью социальных сетей протестную активность», — уточнил Краснов.

Ранее заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова в беседе с RT прокомментировала предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова об ограничении иноагентов в праве регистрации новых НКО.