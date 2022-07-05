В Севастополе подтвердили 4 случая COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.
Общее число заболевших в регионе достигло 85 101. В больницах развёрнуто 95 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.
По данным сайта городского правительства, привился 325 691 житель, оба этапа вакцинации прошли 310 077 человек.
Также стало известно, что в Кабардино-Балкарии отменили масочный режим, а также сняли ограничения на проведение массовых мероприятий, передаёт газета «Известия» со ссылкой на портал регионального правительства.
«По обращению управления Роспотребнадзора по КБР глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ об ослаблении противоэпидемических мер. Указом приостановлены ограничения на проведение массовых мероприятий, соблюдение социальной дистанции, использование масок в местах массового пребывания людей, работу организаций общественного питания в ночное время», — отмечается в сообщении.
Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19.