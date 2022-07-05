В Пермском крае зарегистрировали 47 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.
Новые случаи выявлены на семи территориях, в том числе в Перми.
Общее число заболевших в регионе достигло 371 643.
Также стало известно, что в Хабаровском крае частично сохранили действие масочного режима, передаёт transsibinfo.com. Как заявили в региональном Минздраве, по-прежнему фиксируются случаи коронавируса.
Продолжают работу ковидные отделения. Развёрнуто 50 коек в трёх медицинских организациях. В условиях стационара находятся 20 пациентов.
Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с пандемией.