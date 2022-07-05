В Пермском крае зарегистрировали 47 случаев COVID-19 за сутки

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В Пермском крае зарегистрировали 47 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Пермском крае зарегистрировали 47 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Новые случаи выявлены на семи территориях, в том числе в Перми.

Общее число заболевших в регионе достигло 371 643.

Также стало известно, что в Хабаровском крае частично сохранили действие масочного режима, передаёт transsibinfo.com. Как заявили в региональном Минздраве, по-прежнему фиксируются случаи коронавируса.

Продолжают работу ковидные отделения. Развёрнуто 50 коек в трёх медицинских организациях. В условиях стационара находятся 20 пациентов.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с пандемией.

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