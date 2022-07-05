Госдума приняла закон об отмене НДФЛ при продаже золота в слитках

Госдума приняла закон, который освобождает от НДФЛ доходы граждан от продажи золота.

Также от НДС освобождаются операции банков по продаже физлицам бриллиантов.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, а данные изменения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года, то есть будут иметь обратную силу.

Ранее правительство России одобрило поправки в Налоговый кодекс для введения нулевой ставки НДС на покупку гражданами бриллиантов и алмазов.

В начале июня правительство России одобрило законопроект, в соответствии с которым граждан освободят от уплаты налога на доход физических лиц за продажу золотых слитков в 2022 и 2023 годах. Данная мера направлена на привлечение россиян инвестировать в золото.