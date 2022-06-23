Правительство России одобрило нулевой НДС на покупку гражданами бриллиантов и алмазов

Короткая ссылка
Правительство России одобрило поправки в Налоговый кодекс для введения нулевой ставки НДС на покупку гражданами бриллиантов и алмазов.
Правительство России одобрило нулевой НДС на покупку гражданами бриллиантов и алмазов
  • Gettyimages.ru

«Вчера... правительством были одобрены поправки в Налоговый кодекс, которые предполагают введение нулевой ставки НДС на алмазы и бриллианты», — сказал замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Чебоксарского экономического форума.

Как пишет РИА Новости, Моисеев уточнил, что речь идёт об обнулении ставки налога по аналогии с тем, как это было в отношении золота, чтобы способствовать спросу граждан на инвестиционные бриллианты.

В начале июня правительство России одобрило законопроект, в соответствии с которым граждан освободят от выплаты налога на доход физических лиц за продажу золотых слитков в 2022 и 2023 годах. Данная мера направлена на привлечение россиян инвестировать в золото.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить