Правительство России одобрило нулевой НДС на покупку гражданами бриллиантов и алмазов

Правительство России одобрило поправки в Налоговый кодекс для введения нулевой ставки НДС на покупку гражданами бриллиантов и алмазов.

«Вчера... правительством были одобрены поправки в Налоговый кодекс, которые предполагают введение нулевой ставки НДС на алмазы и бриллианты», — сказал замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Чебоксарского экономического форума.

Как пишет РИА Новости, Моисеев уточнил, что речь идёт об обнулении ставки налога по аналогии с тем, как это было в отношении золота, чтобы способствовать спросу граждан на инвестиционные бриллианты.

В начале июня правительство России одобрило законопроект, в соответствии с которым граждан освободят от выплаты налога на доход физических лиц за продажу золотых слитков в 2022 и 2023 годах. Данная мера направлена на привлечение россиян инвестировать в золото.