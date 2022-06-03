Минфин: физлиц освободят от уплаты НДФЛ за продажу золотых слитков в 2022—2023 годах

Правительство России одобрило законопроект, в соответствии с которым граждан освободят от выплаты налога на доход физических лиц за продажу золотых слитков в 2022 и 2023 годах. Данная мера направлена на привлечение россиян инвестировать в золото.

Кроме того, законопроект предлагает не удерживать налог при переводе брокером, попавшим под санкции, денежных средств и ценных бумаг по договорам с клиентами другому брокеру при одновременной передаче всех прав и обязанностей.

«Также в 2022 году от НДФЛ освобождаются доходы, полученные по вынужденным сделкам, которые были совершены для вывода компаний из-под незаконных ограничений недружественных стран, наложенных на владельцев этих компаний», — говорится в сообщении Минфина о законопроекте.

Налоговые льготы предусмотрели, в том числе, и для компаний, занимающихся разработкой и производством электронной компонентой базы и электронной продукции.