Минфин: физлиц освободят от уплаты НДФЛ за продажу золотых слитков в 2022—2023 годах
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Кроме того, законопроект предлагает не удерживать налог при переводе брокером, попавшим под санкции, денежных средств и ценных бумаг по договорам с клиентами другому брокеру при одновременной передаче всех прав и обязанностей.
«Также в 2022 году от НДФЛ освобождаются доходы, полученные по вынужденным сделкам, которые были совершены для вывода компаний из-под незаконных ограничений недружественных стран, наложенных на владельцев этих компаний», — говорится в сообщении Минфина о законопроекте.
Налоговые льготы предусмотрели, в том числе, и для компаний, занимающихся разработкой и производством электронной компонентой базы и электронной продукции.