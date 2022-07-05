Хирург Кудиров рассказал о пользе лимфодренажа

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Врач-хирург хирургического отделения клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Алексей Кудиров рассказал, зачем нужна такая процедура, как лимфодренажный массаж, и кому она противопоказана.
Хирург Кудиров рассказал о пользе лимфодренажа
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Лимфодренаж — один из популярнейших видов физиотерапии, который ориентирован на улучшение потока лимфы и избавление организма от лишней жидкости, сказал специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Периодами в организме происходят застои лимфы. Причинами чаще всего становятся малая физическая активность, неправильное питание, нарушение оттока крови в организме.

Польза процедуры ощутима, однако есть и ряд противопоказаний. Например, лимфодренажный массаж нельзя делать при кожных заболеваниях, болезнях кровеносной системы, инфекциях, опухолях или сахарном диабете, резюмировал Кудиров.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

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