Заведующая лабораторией Кокорева дала советы по выбору черешни

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Заведующая государственной лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы на Коптевском рынке Татьяна Кокорева рассказала, как выбрать хорошую черешню.
Заведующая лабораторией Кокорева дала советы по выбору черешни
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В беседе с сайтом «Москва 24» она выразила мнение, что желательно обращать внимание на место покупки — делать это лучше на ярмарках.

«Черешня должна лежать на поддонах, быть прикрытой от солнечных лучей. Кстати, любой покупатель может попросить у продавца документы, которые подтверждают, что продукция прошла необходимую проверку на безопасность», — сообщила эксперт.

Как отметила Кокорева, кожица ягоды должна быть гладкой и глянцевой, а сама ягода — плотной и упругой, с приятным запахом.

Ранее в беседе с Nation News диетолог и физиотерапевт Римма Мойсенко рассказала, какие продукты выбирать в жару, а от каких лучше отказаться.

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