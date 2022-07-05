Заведующая лабораторией Кокорева дала советы по выбору черешни

Заведующая государственной лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы на Коптевском рынке Татьяна Кокорева рассказала, как выбрать хорошую черешню.

В беседе с сайтом «Москва 24» она выразила мнение, что желательно обращать внимание на место покупки — делать это лучше на ярмарках.

«Черешня должна лежать на поддонах, быть прикрытой от солнечных лучей. Кстати, любой покупатель может попросить у продавца документы, которые подтверждают, что продукция прошла необходимую проверку на безопасность», — сообщила эксперт.

Как отметила Кокорева, кожица ягоды должна быть гладкой и глянцевой, а сама ягода — плотной и упругой, с приятным запахом.

Ранее в беседе с Nation News диетолог и физиотерапевт Римма Мойсенко рассказала, какие продукты выбирать в жару, а от каких лучше отказаться.