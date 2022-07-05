Врач Гергесова рассказала о порядке вакцинации от клещевого энцефалита

Короткая ссылка
Кандидат медицинских наук Екатерина Гергесова рассказала, по какой схеме проводится вакцинация от клещевого энцефалита, а также кому стоит её пройти.
Врач Гергесова рассказала о порядке вакцинации от клещевого энцефалита
  • Gettyimages.ru

Прививка обязательна для тех, кто работает в природных очагах размножения клещевого энцефалита, заявила специалист в разговоре с «Известиями».

«При наличии показаний сделать прививку можно в поликлиниках по месту жительства или в платной клинике. Вакцинация от клещевого энцефалита для детей проводится в образовательных учреждениях. Для выработки стабильного иммунитета вакцина вводится дважды. Первую прививку обычно делают осенью», — отметила Гергесова.

По её словам, повторная вакцинация проводится в начале зимы. Если срок прививки пропущен, можно сдвинуть его на три месяца.

Ранее аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН дал советы по профилактике аллергии на пыльцу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить