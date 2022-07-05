Врач Гергесова рассказала о порядке вакцинации от клещевого энцефалита

Кандидат медицинских наук Екатерина Гергесова рассказала, по какой схеме проводится вакцинация от клещевого энцефалита, а также кому стоит её пройти.

Прививка обязательна для тех, кто работает в природных очагах размножения клещевого энцефалита, заявила специалист в разговоре с «Известиями».

«При наличии показаний сделать прививку можно в поликлиниках по месту жительства или в платной клинике. Вакцинация от клещевого энцефалита для детей проводится в образовательных учреждениях. Для выработки стабильного иммунитета вакцина вводится дважды. Первую прививку обычно делают осенью», — отметила Гергесова.

По её словам, повторная вакцинация проводится в начале зимы. Если срок прививки пропущен, можно сдвинуть его на три месяца.

Ранее аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН дал советы по профилактике аллергии на пыльцу.