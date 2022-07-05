Врач Перевалова напомнила о важности чистки кондиционера

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Врач-терапевт Ольга Перевалова предупредила, что если не чистить кондиционер регулярно, то он может стать рассадником болезнетворных бактерий.
Врач Перевалова напомнила о важности чистки кондиционера
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Как рассказала Перевалова в интервью радио Sputnik, кондиционер может стать идеальным местом для размножения различных бактерий, которые могут приводить к различным заболеваниям — например, к легионеллёзу, который имеет схожие с ОРВИ симптомы и может принять форму тяжёлой пневмонии.

В связи с этим необходимо регулярно чистить кондиционеры, в том числе установленные в автомобилях.

Ранее диетолог и физиотерапевт Римма Мойсенко рассказала в беседе с Nation News, какие продукты выбирать в жару, а от каких лучше отказаться.

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