Алиханов: транзит в Калининград не может использоваться для обхода санкций

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РИА Новости заявил, что транзит в Калининград не может использоваться для обхода санкций.

Глава региона отметил, что у ЕС не может быть никаких переживаний касательно транзита в Калининградскую область.

«Он не может использоваться для обхода санкций», — сказал Алиханов.

Губернатор добавил, что любые иные заявления являются «ересью».

Ранее Алиханов заявил, что работа над решением вопроса с транзитом в регион ведётся.

Также он заявил, что, если заявленные Евросоюзом сроки решения вопроса о транзите не будут выдержаны, власти региона обратятся к руководству страны с предложением принимать ответные меры.

17 июня компания «Литовские железные дороги» уведомила «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров.