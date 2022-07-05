Алиханов: транзит в Калининград не может использоваться для обхода санкций

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РИА Новости заявил, что транзит в Калининград не может использоваться для обхода санкций.
Алиханов: транзит в Калининград не может использоваться для обхода санкций
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Глава региона отметил, что у ЕС не может быть никаких переживаний касательно транзита в Калининградскую область.

«Он не может использоваться для обхода санкций», — сказал Алиханов.

Губернатор добавил, что любые иные заявления являются «ересью». 

Ранее Алиханов заявил, что работа над решением вопроса с транзитом в регион ведётся.

Также он заявил, что, если заявленные Евросоюзом сроки решения вопроса о транзите не будут выдержаны, власти региона обратятся к руководству страны с предложением принимать ответные меры.

17 июня компания «Литовские железные дороги» уведомила «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров.

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