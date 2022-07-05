В России рассмотрят возможность обеспечения старшеклассников бесплатным школьным питанием

Депутаты и сенаторы проанализируют, как в новом учебном году заработает принятый недавно закон о бесплатном двухразовом питании детей-инвалидов, и, если потребуется, внесут в него изменения.

Как пишет «Парламентская газета», следующий шаг — обеспечить питанием старшеклассников.

«В тех регионах, где питание детей организовано хорошо и правильно, мы получаем только благодарности от родителей, а также просьбы, чтобы это распространили на всех школьников. Нам нужно проанализировать возможности пищеблоков, понять, как будет осуществляться питание по сменам, подвоз продуктов и блюд. Это большая работа, о сроках которой говорить пока рано», — отметила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова в беседе с ФАН поддержала инициативу о бесплатном питании для детей-инвалидов в школах.