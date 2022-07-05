Аллерголог Щепеляев рассказал, чем опасны укусы пчелы, осы или шмеля

Врач иммунолог-аллерголог Даниил Щепеляев рассказал, что укусы пчелы, осы или шмеля могут привести к анафилактическому шоку.

По его словам, жалящие насекомые опасны массовыми укусами, потому что их яд вызывает тяжёлые изменения, которые могут привести к аллергии или даже смерти.

«Если у больного есть сенсибилизация (чувствительность) к данному яду, он может от одного укуса погибнуть. Самое страшное — анафилактический шок. Если пчела, оса или шмель ужалит в область груди, шеи и лица, то мало что можно успеть сделать. Эти места близки к головному мозгу и сердечно-сосудистой системе. Там богатое кровоснабжение, яд всасывается моментально», — сказал Щепеляев в беседе с URA.RU.

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