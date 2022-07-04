Кардиолог Серебрянский предупредил об опасности чрезмерных физических нагрузок

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Врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский заявил, что физические перегрузки отрицательно сказываются на организме человека, вызывая различные заболевания сердца, а также влияя на опорно-двигательный аппарат.
Кардиолог Серебрянский предупредил об опасности чрезмерных физических нагрузок
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«На фоне перегрузки может увеличиться артериальное давление. Нагрузка должна быть подобрана. Хорошо было бы сделать мониторирование артериального давления на фоне различной нагрузки и выявить, какая нагрузка является предельной, а какая — избыточной», — рассказал Серебрянский в беседе с Nation News.

По его словам, перегрузки влияют и на мозговое кровообращение, увеличивая нагрузку на мозг, что ухудшает кровоток и питание мозга. Также большие перегрузки ощущают люди, страдающие сахарным диабетом, отметил кардиолог.

«Спорт требует большого напряжения сил, напряжения на все органы, поэтому спорт нужен только там, где есть тренированность», — подчеркнул кардиолог.

Ранее Наталия Герасимова в разговоре с URA.RU предупредила о последствиях частого употребления энергетиков.

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